ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"رحال" يفوز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان GUFA

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:37 م
رحال يفوز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان GUFA
رحال
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

فاز الفيلم المصري القصير "رحال"، بجائزة أفضل سيناريو، في مهرجان جوائز الجامعة العالمية للأفلام "Global University Film Awards"، والذي أُقيم بالعاصمة الصينية هونج كونج في الفترة ما بين 7 إلى 9 من نوفمبر الجاري.

 

"رحال" كان قد مثّل مصر في مهرجان "GUFA" بعد أن تنافس مع 10 أفلام آخرين على المشاركة، إلا أنه نجح في أن يكون ممثلًا للجامعات المصرية بين 1800 فيلم قصير من حوالي 100 دولة يُشاركون في المهرجان.

 

"رحال" من إخراج الثلاثي زهرة أشرف، أحمد رأفت، يارا مجدي، ومدة عرضه 7 دقائق، وإنتاج شعبة الإذاعة والتليفزيون كلية الآداب جامعة حلوان عام 2017.

 

وتدور قصة الفيلم حول رحلة كتاب مصري منذ ولادته، وحكاياته في الشارع على الأرصفة، وتنقله من منزل لآخر، ومن يد لأخرى، ويقوم الفنان أحمد أمين بالتعليق الصوتي داخل الفيلم.

 

مهرجان جوائز الجامعة العالمية للأفلام "GUFA" يُقام تحت رعاية أكاديمية السينما بالصين، ويضم العديد من الفعاليات، بما في ذلك حفلي الافتتاح والختام وعروض الأفلام، وتُنظمه جامعة "GCU" بالعاصمة الصينية منذ عام 2002.

 

وشارك "رحال" من قبل في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وحظي بإشادات كبيرة من قِبل الحضور، لا سيما وأنه العمل الأول لمخرجيه وطاقم عمله.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 4:50:22 PM