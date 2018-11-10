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استبعاد دونجا ومصطفى فتحي أمام الإنتاج وعنتر وحفني على الدكة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:34 م
استبعاد دونجا ومصطفى فتحي أمام الإنتاج وعنتر وحفني على الدكة
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أحمد الهواري
 
استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس الثلاثي محمود دونجا ومحمد حسن ومصطفى فتحي من قائمة الفريق لخوض مباراة الانتاج الحربي في السادسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وكاسونجو.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 23 نقطة بينما يبلغ رصيد الإنتاج الحربى 19 نقطة ويحتل المركز الثالث متساويا في عدد النقاط مع سموحة وبيراميدز.
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