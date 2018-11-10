كورة لايف - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند (koora live) .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ على كورة ستار

قبل اللقاء الهام بين بايرن ودورتموند في الدوري الألماني تاريخ الصفقات المنتقلة من أسود فيستيفاليا للفريق البافاري يطل على المواجهة.





ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الهامة للغاية بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.





المباراة هذا الموسم لها طابع خاص للغاية، حيث للمرة الأولى منذ زمن بعيد يدخل بروسيا دورتموند اللقاء وهو يملك اليد العليا بجدول الترتيب منذ سنوات عديدة.

كورة لايف - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند (koora live) .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ على كورة ستار

فكلما كان لأسود فيستيفاليا اليد العليا في وقتًا ما ذهبت إدارة بايرن ميونخ لاستقطاب أحد نجومهم والاستفادة منه بقميص فريق مقاطعة بافاريا.

بايرن ميونخ الضيف يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن عاد مؤخرًا لطريق الانتصارات، بينما بروسيا دورتموند على القمة برصيد 24 نقطة ودون أي هزيمة حتى الآن.

فيما يلي سنستعرض معكم قائمة بأبرز نجوم بروسيا دورتموند الذين خلعوا القميص الأصفر من أجل الانتقال لبايرن ميونخ وكانوا سببًا في تفوق البافاري على أسود فيستيفاليا:



