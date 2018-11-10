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انفراجة مرتقبة في أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:31 م
انفراجة مرتقبة في أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن اجتماع مجلس النقابة المنعقد الآن، سيناقش كافة الاقتراحات من أعضاء المجلس بشأن أزمة اعتداء أمن نادي الزمالك على بعض أعضاء المجلس وزملاء الصحفيين مساء الثلاثاء الماضي.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن رئيس النادي تواصل معه أول أمس، وأبدى استعداده للمجئ للنقابة، وبحث حل أزمة العضويات المستثناه للصحفيين.

وتعود الواقعة لمساء الثلاثاء الماضي، عندما حاول أعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين دخول ناديهم، وقام أمن النادي بمنعهم من الدخول، على الرغم من كونهم أعضاء عاملين، وقاموا بالاعتداء عليهم وسرقة هواتفهم المحمولة وتحطيمها، والاعتداء على إحدى الزميلات.

وقام أعضاء مجلس النقابة بتحرير محضر بقسم العجوزة ضد رئاسة النادي ومجلس إدارته ومدير أمن النادي وأفراد الأمن.

المزيد عن: نقيب الصحفيين نادي الزمالك عبد المحسن سلامة الصحفيين أزمة الصحفيين مع الزمالك
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