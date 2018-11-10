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فنان منتدى شباب العالم يروج لسياحة الأقصر بـ"أسكتشات سريعة"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:33 م
فنان منتدى شباب العالم يروج لسياحة الأقصر بـأسكتشات سريعة
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

نجح الفنان التشكيلي عصران عبد الفتاح أحد المشاركين بمنتدي شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 5000 شاب من شتي أنحاء العالم في الترويج للسياحة في الأقصر وذلك من خلال دعوته التي أطلقها بين المشاركين بالمنتدى من خلال رسم أسكتشات سريعة  بورتريهات لشباب المنتدى .

 

وأوضح "عصران" أن منتدي شباب العالم يمثل نقطة أرتكاز قوية لمصر وآلية لترسيخ صورة مبهرة لمصر وشبابها في عقول أبناء شعوب العالم، ووسيلة للكشف عن حجم الأمن والأمان اللذان تتمتع بهما مصر وبالتالي فإن المنتدى أستطاع بشكل تلقائي من أن يكون أداة للترويج الدولي للسياحة في مصر بشكل عام.


وأشار إلي أنه حرص  خلال مشاركته بالمنتدي علي الترويج للسياحة في الأقصر من خلال استغلال موهبته في الرسم ورسم بورتريهات سريعة  تنوعت خامتها بين اقلام الرصاص والالوان المائية والأحبار لعدد من شباب المنتدى ودعوتهم لزيارة الأقصر خاصة لهؤلاء المهتمين بالحضارة المصرية القديمة والسياحة الثقافية بوجه عام.


وأكد علي أنه أستطاع أن يحصد استفادة قوية من خلال مشاركته بجلسات المنتدى كما أن تلك التجربة كشفت له عن المكانة الدولية لمصر.

فنان منتدى شباب العالم يروج لسياحة الأقصر بـ"أسكتشات سريعة"
فنان منتدى شباب العالم يروج لسياحة الأقصر بـ"أسكتشات سريعة"
فنان منتدى شباب العالم يروج لسياحة الأقصر بـ"أسكتشات سريعة"
فنان منتدى شباب العالم يروج لسياحة الأقصر بـ"أسكتشات سريعة"
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