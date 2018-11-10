المغربية سارة حبيب تحضر لأغنيتين باللهجة المصرية

تستعد المطربة المغربية سارة حبيب، لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية، في إحدى الاستوديوهات بالقاهرة، تمهيدًا لطرحهما خلال الفترة المقبلة.

وتعقد سارة، جلسات عمل مكثفة مع عدد من الشعرء والملحنين المصريين، أبرزهم الملحن محمد ضياء لوضع اللمسات الأخيرة على الأغنينين قبل طرحهما للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأغانى المختلفة.

كما انتهت النجمة المغربية من تسجيل أغنيتها "إنت خطير"، وهي من كلمات وألحان الفنان المغربي الكبير أمينوكس، وتوزيع الموزع الكبير بلال أفركانو.





وصورت سارة حبيب الأغنية على طريقة الفيديو كليب في المناظر الطبيعية بجنوب وشمال المغرب مستغلة المناظر الطبيعية الخلابة، وتنتظر عرضها على قنوات عربية وعالمية في أقرب وقت.



