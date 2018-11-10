ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خلال شهر.. تحرير 43 ألف مخالفة مرورية بالجيزة (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:32 م
خلال شهر.. تحرير 43 ألف مخالفة مرورية بالجيزة (صور)
طباعة
إيمان عبد العاطي
 

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط المروري بالشارع الجيزاوي، والعمل ضبط المخالفين لقانون المرور ولائحته التنفيذية بالتوازي مع الحفاظ على العلاقة المتميزة بين المواطن وهيئة الشرطة.

 

وأسفرت الحملات المرورية تحت إشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الشهر الماضي عن تحرير 43494 مخالفة مرورية متنوعة.

المزيد عن: مخالفات مرورية الإداره العامة لمرور الجيزة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 4:50:02 PM