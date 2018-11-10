خلال شهر.. تحرير 43 ألف مخالفة مرورية بالجيزة (صور)

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط المروري بالشارع الجيزاوي، والعمل ضبط المخالفين لقانون المرور ولائحته التنفيذية بالتوازي مع الحفاظ على العلاقة المتميزة بين المواطن وهيئة الشرطة.

وأسفرت الحملات المرورية تحت إشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الشهر الماضي عن تحرير 43494 مخالفة مرورية متنوعة.