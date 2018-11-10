رومارينيو يقود هجوم الاتحاد أمام الفيحاء

استقر الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب نادي الاتحاد السعودي، على تشكيلة فريقه لمباراة الفيحاء والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.





ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل العميد المركز الأخير برصيد نقطتين.





وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية كالتالي: "فواز القرني، منصور الحربي، عون البيشي، زياد المولد، المزيعل، جوناس، الأحمدي، السميري، فهد المولد، رومارينيو، حسن معاذ".



