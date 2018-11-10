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17.5 % معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:27 م
17.5 % معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر
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الفجر الاقتصادي
 
سجل معدل التضخم السنوي 17.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 31.8% خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأوضح بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صادر اليوم السبت، أن معدل التضخم الشهري سجلاً ارتفاعاً بنحو 2.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر السابق له، لبيلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 311.2 نقطة.

نوه البيان، إلى أن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي، نتيجة صعود أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 13.2%، وقسم التعليم بنحو 15.1%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة، أن قسم التعليم ساهم بمقدار 0.58 في معدل التغير الشهري، مع ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 15.2%، وصعود أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بمقدار 12.2%، وأسعار التعليم العالي بـ16.6%.

وتابع البيان، أن ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات ساهم بمقدار 2.42 في معدل التغير الشهري، نتيجة صعود أسعار البطاطس بـ15.7%، والطماطم 28.6%، والبصل بنسبة 16.7%.
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