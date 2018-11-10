ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. بث مباشر مباراة بيرسبوليس وكاشيما في نهائي دوري أبطال اسيا لحظة بلحظة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:28 م
عاجل.. بث مباشر مباراة بيرسبوليس وكاشيما في نهائي دوري أبطال اسيا لحظة بلحظة
طباعة
الفجر الرياضي
 

دخل كاشيما أنتلرز الياباني مباراة الإياب مع منافسه الإيراني بيرسيبوليس على ملعب أزادي في طهران مرشحاً لإحراز دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تقدّم عليه ذهاباً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

 

وإذا كان الفريق الياباني بطل بلاده 8 مرات يملك أفضلية على الورق، فإنّه في المقابل سيخوض امتحان الرهبة في ملعب ملتهب غالباً ما يشكل أنصاره اللاعب رقم 12 لصالح أصحاب الأرض.

 

وكان كاشيما سجل هدفين في الشوط الثاني بفضل الثنائي البرازيلي ليو سيلفا وسيرجينيو، والأخير سجل هدفه الخامس في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا ليمنح فريقه فوزاً منطقياً.

 

بيد أنّ مدافع كاشيما شوتو ياماموتو حذّر من أنّ الأمور لم تحسم بعد لأن نجاح بيرسيبوليس في تسجيل هدف مبكر قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين إلى رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

 

وقال ياماموتو في تصريحات نقلها عنه موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي على الإنترنت: "أعتقد بأنّه من المهم جداً عدم دخول مرمانا الهدف الأول لأنّه في هذه الحال يستطيع الفريق المنافس البناء عليه لتحقيق الزخم في المباراة، ولهذا السبب يتعيّن علينا أن نكون في كامل تركيزنا في مطلع المباراة".

 

 


المزيد عن: نهائي دوري أبطال اسيا لايف كورة رياضة بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 4:50:02 PM