عاجل.. بث مباشر مباراة بيرسبوليس وكاشيما في نهائي دوري أبطال اسيا لحظة بلحظة

دخل كاشيما أنتلرز الياباني مباراة الإياب مع منافسه الإيراني بيرسيبوليس على ملعب أزادي في طهران مرشحاً لإحراز دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تقدّم عليه ذهاباً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وإذا كان الفريق الياباني بطل بلاده 8 مرات يملك أفضلية على الورق، فإنّه في المقابل سيخوض امتحان الرهبة في ملعب ملتهب غالباً ما يشكل أنصاره اللاعب رقم 12 لصالح أصحاب الأرض.

وكان كاشيما سجل هدفين في الشوط الثاني بفضل الثنائي البرازيلي ليو سيلفا وسيرجينيو، والأخير سجل هدفه الخامس في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا ليمنح فريقه فوزاً منطقياً.

بيد أنّ مدافع كاشيما شوتو ياماموتو حذّر من أنّ الأمور لم تحسم بعد لأن نجاح بيرسيبوليس في تسجيل هدف مبكر قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين إلى رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ياماموتو في تصريحات نقلها عنه موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي على الإنترنت: "أعتقد بأنّه من المهم جداً عدم دخول مرمانا الهدف الأول لأنّه في هذه الحال يستطيع الفريق المنافس البناء عليه لتحقيق الزخم في المباراة، ولهذا السبب يتعيّن علينا أن نكون في كامل تركيزنا في مطلع المباراة".