صدى- السعودية | سفير خادم الحرمين لدى الأردن يعزي في ضحايا السيول
السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:14 مالفجر السعودي
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قدّم صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، تعازيه للأردن ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق جنوبي الأردن.
وأعرب سموه في بيان له اليوم باسمه واسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين سالمين .
المصدر: صحيفة صدى
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