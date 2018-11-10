كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر 10-11-2018 (كلاسيكو المانيا) Alahly HD

يستضيف بروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.





وتقام المبارة الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت غرينتش.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر 10-11-2018 (كلاسيكو المانيا) Alahly HD

وتبث مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على قناة beIN SPORTS HD 5، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.





ويتصدر بروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة من 10 مباريات (فاز 7، تعادل 3)، مقابل 20 نقطة لبايرن ميونخ في المركز الثالث (فاز 6، خسر 2، تعادل 2).

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر 10-11-2018 (كلاسيكو المانيا) Alahly HD

وفي آخر 4 مباريات بين الفريقين فاز الفريق البافاري في جميعها، بينها فوز بركلات الترجيح، بعد التعادل 2/2 في الأشواط الأصلية والإضافية، إلى جانب الفوز 6/0 في مارس المارس الماضي في الدوري الألماني.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا، عبر حسابه على “تويتر”، أكد خلاله عدم سفر آرين روبن مع باقي زملائه إلى دورتموند، بسبب مشاكل في الركبة.