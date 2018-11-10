عمر السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الانتاج الحربي مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





جاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: محمود جنش.





خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام.





خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز و يوسف أوباما و محمود كهربا وإبراهيم حسن.





خط الهجوم : عمر السعيد.