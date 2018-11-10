الشرطة الأسترالية: منفذ عملية الطعن كان يخطط لقتل عدد أكبر من الضحايا

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اليوم السبت، أن منفذ حادث الطعن الذي وقع أمس الجمعة، في شارع بورك بمدينة "ملبورن" استلهم نهج تنظيم داعش الإرهابي، كما كان يخطط إلى إحداث تفجير لوقوع المزيد من الضحايا.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية عن جراهام أشتون مفوض شرطة ولاية فيكتوريا، قوله إن منفذ التفجير، الذي يدعى حسن خليفة شير علي، يبلغ من العمر 30 عاما، هو صومالي المولد ومعروف بأفكاره المتطرفة، استقل سيارة ونزل منها ثم أضرم النيران بها، بهدف إحداث انفجار، إلا أنها لم تنفجر نظرا لاحتوائها على مواد تفجيرية غير مطورة، وطعن بعد ذلك 3 من المارة لقي شخص منهم مصرعه على الفور في وسط مدينة "ملبورن"، وذلك قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، ليلقى حتفه في المستشفى متأثرا بإصابته.

وأشارت الشرطة إلى أنه كان قد تم إلغاء جواز سفر علي بسبب مخاوف من تخطيطه السفر إلى سوريا عام 2015.