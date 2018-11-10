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سيكون عشاق الدوري الألماني على موعد مع قمة كروية سهرة اليوم السبت، عندما يلتقى بوروسيا دورتموند ببايرن ميونيخ في الكلاسيكو على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، لحساب الجولة الحادية عشرة من البوندزليجا.





يتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة كأقوى خط هجوم (30 هدفًا) بينما يأتي كثاني أفضل خط دفاع بعد لايبزيج بتسعة أهداف.. أما بايرن ميونيخ فيأتي ثالثًا على لائحة الترتيب وفي جعبته 20 نقطة، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا، بينما مُنى مرماه بـ 11.

يلا شوت bayern بث مباشر بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ بث مباشر اليوم HD مباشر

وستّذاع المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة " beIN SPORTS HD 5" في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة) وبصافرة تحكيمية لمانويل جرافي.





آخر 5 لقاءات بين الفريقين شهدت اكتساح الفريق البافاري لبوروسيا دورتموند، ففي مباراة إياب الموسم الماضي بالدوري (مارس 2018) أمطر رفاق ليفاندوفسكي الشباك الصفراء بستة أهداف نظيفة.. في مباراة الذهاب فاز بايرن ميونيخ بثلاثية أيضًا، أما بمسابقة كأس ألمانيا (ديسمبر 2017) فقد فاز بايرن بهدفين لهدف.

يلا شوت bayern بث مباشر بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ بث مباشر اليوم HD مباشر

وفي كأس السوبر الألماني (أغسطس 2017) فاز بايرن أيضًا باللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأًصلي والإضافي 2-2.. وفي أبريل 2017 كان الفوز 4-1 في الدوري، رقميًا آخر فوز حققه بوروسيا دورتموند ضد البايرن كان بتاريخ 19 نوفمبر 2016 في جولات الذهاب بالبوندزليجا بهدف لصفر.





أمّا بهذا الموسم فقد تغيرت المعطيات رفقة المدرب لوسيان فيفر، حيث حقق فريق الغواصة الصفراء انطلاقة قوية بحصيلة 7 انتصارات و3 تعادلات ولا هزائم خلال 10 جولات من الدوري الألماني، على نقيض خصمه بايرن ميونيخ الذي عرف طعم الهزيمة في مناسبتين ومثلهما آلتا للتعادل في انطلاقة سيئة رفقة المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

يلا شوت bayern بث مباشر بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ بث مباشر اليوم HD مباشر