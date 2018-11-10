نصائح عند استخدام غلاية المياه الكهربائية للتقليل من مخاطرها

في السطور التالية نقدم لكِ كيف يمكن التقليل من المخاطر المحتملة لاستخدام غلاية الماء الكهربائية؟





- اختاري الغلاية الكهربائية الزجاجية.

- إذا أردتِ شراء غلاية معدنية، تأكدي من كون مادة تصنيع الغلاية هي الاستانلس وليست النيكل.

- تأكدي من قلة نسبة البلاستيك الموجود في تصنيع الغلاية الكهربائية.

- لا تستعملي المياه المفلترة في الغلاية، فغلي المياه كفيل بتنقيتها.