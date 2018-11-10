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نصائح عند استخدام غلاية المياه الكهربائية للتقليل من مخاطرها

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:25 م
نصائح عند استخدام غلاية المياه الكهربائية للتقليل من مخاطرها
غلاية المياة
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في السطور التالية نقدم لكِ كيف يمكن التقليل من المخاطر المحتملة لاستخدام غلاية الماء الكهربائية؟

- اختاري الغلاية الكهربائية الزجاجية.
- إذا أردتِ شراء غلاية معدنية، تأكدي من كون مادة تصنيع الغلاية هي الاستانلس وليست النيكل.
- تأكدي من قلة نسبة البلاستيك الموجود في تصنيع الغلاية الكهربائية.
- لا تستعملي المياه المفلترة في الغلاية، فغلي المياه كفيل بتنقيتها.
- لا تشربي أكثر من كوبين من الشاي باستعمال ماء الغلاية يوميًا.
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