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"عبد العال" لبرلماني: "والله عمري ما احتفلت بعيد ميلادي"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:25 م
عبد العال لبرلماني: والله عمري ما احتفلت بعيد ميلادي
أرشيفية
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إسلام شعراوي
 
وجه النائب محمد المصري عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المُنعقدة اليوم السبت، التهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "قبل الحديث أهنيك بمناسبة عيد ميلادك يا ريس".

فرد الدكتور على عبد العال ضاحكا: "والله على كل سني ده، عمرى ما احتفلت بعيد ميلادي".

وكان قد ووافق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم من حيث المبدأ.

المزيد عن: مجلس النواب عيد ميلادك علي عبد العال النائب محمد المصري الجلسة العامة بالبرلمان
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