كورة ستار - مشاهدة مباراة بيرسبوليس وكاشيما لايف اليوم السبت.. bein sport





دخل كاشيما أنتلرز الياباني مباراة الإياب مع منافسه الإيراني بيرسيبوليس على ملعب أزادي في طهران مرشحاً لإحراز دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تقدّم عليه ذهاباً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وإذا كان الفريق الياباني بطل بلاده 8 مرات يملك أفضلية على الورق، فإنّه في المقابل سيخوض امتحان الرهبة في ملعب ملتهب غالباً ما يشكل أنصاره اللاعب رقم 12 لصالح أصحاب الأرض.

وكان كاشيما سجل هدفين في الشوط الثاني بفضل الثنائي البرازيلي ليو سيلفا وسيرجينيو، والأخير سجل هدفه الخامس في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا ليمنح فريقه فوزاً منطقياً.

كورة ستار - مشاهدة مباراة بيرسبوليس وكاشيما لايف اليوم السبت.. bein sport





بيد أنّ مدافع كاشيما شوتو ياماموتو حذّر من أنّ الأمور لم تحسم بعد لأن نجاح بيرسيبوليس في تسجيل هدف مبكر قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين إلى رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ياماموتو في تصريحات نقلها عنه موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي على الإنترنت: "أعتقد بأنّه من المهم جداً عدم دخول مرمانا الهدف الأول لأنّه في هذه الحال يستطيع الفريق المنافس البناء عليه لتحقيق الزخم في المباراة، ولهذا السبب يتعيّن علينا أن نكون في كامل تركيزنا في مطلع المباراة".