طريقة عمل تمر بالشوفان
السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:19 م
المقادير
- طحين : كوب
- العسل : ربع كوب
- زبدة الفول السوداني : ربع كوب
- لوز : كوب (محمص غير مملح)
- الشوفان : كوب ونصف
- التمر : كوب (مزال النوى ومفروم)
طريقة التحضير
1. اخلطي الطحين مع الشوفان واللوز والتمر في وعاء.
2. سخني العسل مع زبدة الفول السوداني في قدر على نار متوسطة.
3. أضيفي خليط العسل لخليط الشوفان واعجني حتى تتمازج المكونات وتختلط.
4. مدي الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة بحيث يكون متساوي السماكة.
5. غطي الصينية وأدخليها الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم قطعيها مستطيلات وقدميها.