مستقبل وطن بالفيوم ينظم قافلة بيطرية بقرية اللاهون (صور)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:15 م
بدأت، اليوم السبت، أعمال القافلة البيطرية بقرية اللاهون مركز الفيوم، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالفيوم ونخبة من أساتذة وأطباء الطب البيطرى من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.
صرح بذلك الأستاذ أسامة الخولى آمين الحزب بمركز الفيوم، وأضاف أن أعمال القافلة مستمرة طوال الأسبوع وغدا بقرية العامرية وبعد غد فى قرية بنى صالح.
صرح بذلك الأستاذ أسامة الخولى آمين الحزب بمركز الفيوم، وأضاف أن أعمال القافلة مستمرة طوال الأسبوع وغدا بقرية العامرية وبعد غد فى قرية بنى صالح.
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