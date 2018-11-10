ننشر تفاضيل تفد وزيرة الصحة عددًا من المنشأت الطبية ببورسعيد

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنسب إنجاز الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمنشات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدا أن جميع المنشآت ستصبح جاهزة تماما فى شهر يونيه المقبل.





جاء ذلك خلال جولتها التفقدية، اليوم السبت، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.





وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة تفقدت أعمال التطوير بمستشفى بورسعيد العام، حيث وجهت بايجاد مدخل أفضل للمستشفى، وذلك بالتنسيق مع كلا من الحي وإدارة المرور، حتى يستوعب سيارات الإسعاف، وسيارات ذوي المرضي، لعدم معاناة المرضى فى إيجاد مكان الإنتظار السيارات، وبما لا يعطل الحركة المرورية، مشيدة بنسبة ومعدلات التنفيذ لأعمال التطوير.





وأضاف أن وزيرة الصحة تفقدت مستشفي التضامن التخصصي وراجعت أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء، وحرصت على تفقد كافة أقسام المستشفي، واستمعت لشكاوي المرضى ووجهت بحلها على الفور، كما اثنت على نسب إنجاز الأعمال.





وتابع المتحدث باسم الوزارة أن وزيرة الصحة، تفقدت مستشفي النصر الأطفال، حيث كانت معدلات التنفيذ جيدة، الأمر الذي أشادت به الوزيرة، ووجهت الشكر إلى محافظ بورسعيد، وإدارة الأشغال العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة وادي النيل، وشركات المقاولات لقيامهم بمعدلات تنفيذية فاقت المتوقع.





كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء عادل الغضبان، وحدتي صحة على ابن أبى طالب، ووحدة شرق النوادي الكائنة بمنطقة "قبضاي"، مؤكدة أن هذة الزيارة ضمن سلسلة مستمرة من الزيارات لمتابعة الخطط الزمنية لمعدلات التنفيذ.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تنفيذ التأمين الصحي الشامل الجديد لا يعتمد فقط على الإنتهاء من المنشآت الطبية، بل يسير بالتوازي مع أعمال الإنشاءات الإنتهاء من الميكنة و التى أشرف على تنفيذها وزارتي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، كما سيتم البدء بتدريب أطباء الأسرة بنهاية الشهر الجاري على أيد خبراء من إنجلترا، بالإضافة إلى الإنتهاء من الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الرقابة والجودة، وجاري الإنتهاء من تشكيل هيئة التمويل والاشتراكات خلال الأيام القليلة القادمة.





ونوهت وزيرة الصحة والسكان، أن حزمة التأمين الصحي الجديد والذى أطلقها رئيس الجمهورية، من ضمنها مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، و التى قامت بنجاح غير مسبوق بمسح أكثر من 8 مليون مواطن فى 40 يوم عمل، كما حققت مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات العاجلة نتائج إيجابية ملموسة لجميع المواطنين، فضلا عن منظومة المستشفيات النموذجية و التى ستقدم خدمة طبية على على مستوي شاملة كافة التجهيزات الطبية والتخصصات.





وفى نهاية الزيارة عقدت وزيرة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلنت فيه عن وضع خطة للحد من الزيادة السكانية تتفق مع إستراتيجية الدولة 2030، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد سياسات تحفيزية لتشجيع المواطنين لخفض معدلات الإنجاب، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتموين.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن لدى الوزارة مخزون أمن من كافة وسائل تنظيم الأسرة، لافتة إلى أنه تم عقد ورشة عمل الأسبوع الماضى، لعمل حملة إعلامية مكبرة تتضمن رسائل مختلفة وجديدة لتشجيع المواطنين على خفض الزيادة السكانية، بحضور رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، ومقرر المجلس القومى للسكان.



