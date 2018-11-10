هلع وفوضى بعد إيقاف حفل فنان مصري شهير بالقوّة





وكانت نقابة المهن الموسيقية قد تدخلت لتوقيف الحفل، المقام في مدينة الإسكندرية يوم أمس وحررت الشؤون القانونية بالنقابة محضراً ضدّ الفنان اتهموه فيه بإنتحال صفة مطرب وإحيائه حفلا بدون ترخيص، ما يتعارض مع لوائح وقوانين النقابة.





ووجه الفنان ​هاني شاكر​ نقيب الموسيقيين، الشكر للجهات الأمنية في الإسكندرية لسرعة الاستجابة وإيقاف حفل حمو بيكا، الذي أقيم في منطقة العجمي.





من جهته أشار حمو بيكا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة، إلى أنه هو من قرر إلغاء الحفل بسبب التزاحم والتدافع بين الجمهور وليس لأي سبب آخر.

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر فوضى وركض الجمهور في الشوارع المحيطة بمكان الحفل الذي كان يحييه الفنان المصري ​حمو بيكا​، وذلك بعد توقيف الحفل بالقوّة من قبل قوات الأمن.