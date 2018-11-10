محافظ بني سويف يستجيب لطلب سيدة لمساعدتها في إجراء عملية زرع قرنية لإبنتها

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الحالة الصحية للفتاة أسماء عماد محمد، 20 سنة، التي أجريت لها "أمس الجمعة" عملية جراحية لزرع قرنية باحدى عينيها،حيث اطمأن المحافظ على الوضع ومستجدات الحالة الصحية لها، موجها بمتابعة الحالة حتى تماثلها الكامل للشفاء، وأن يتم احاطته بأية مستجدات.



وأعرب المحافظ عن شكره لمؤسسة وصلة خير ومساهمتها في تحمل نفقات العملية الجراحية، التي يتكلف إجراؤها مبالغ كبيرة، بما يجسد المشاركة المجتمعية والدور الكبير الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية.



من جانبها تقدمت والدة الفتاة بالشكر للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر لاهتمامه ورعايته لحالة ابنتها، حيث تم نسقت المحافظة مع مؤسسة "وصلة خير" لادراج حالة ابنتها في قائمة الحالات الصحية التي تقوم المؤسسة برعايتها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وتم حجز الحالة باحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد ذلك تم إجراء العملية "أمس الجمعة".



وأشارت والدة الفتاة إلى أنها التقت المحافظ بمكتبه وشرحت له حالة ابنتها، والذي أبدى اهتماما كبيرًا بالحالة، منوهة أن الذي شجعها على رفع حالة ابنتها للمحافظ ما عرفته عن سيادته من اهتمامه بالحالات الصعبة إجتماعيا خاصة في المطالب التي تتعلق بالإحتياجات الأساسية مثل الحالات المرضية الحرجة.

