ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ بني سويف يستجيب لطلب سيدة لمساعدتها في إجراء عملية زرع قرنية لإبنتها

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:53 م
محافظ بني سويف يستجيب لطلب سيدة لمساعدتها في إجراء عملية زرع قرنية لإبنتها
المستشار هانى عبد الجابر
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الحالة الصحية للفتاة أسماء عماد محمد، 20 سنة، التي أجريت لها "أمس الجمعة" عملية جراحية لزرع قرنية باحدى عينيها،حيث اطمأن المحافظ على الوضع ومستجدات الحالة الصحية لها، موجها بمتابعة الحالة حتى تماثلها الكامل للشفاء، وأن يتم احاطته بأية مستجدات.

وأعرب المحافظ عن شكره لمؤسسة وصلة خير ومساهمتها في تحمل نفقات العملية الجراحية، التي يتكلف إجراؤها مبالغ كبيرة، بما يجسد المشاركة المجتمعية والدور الكبير الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها تقدمت والدة الفتاة بالشكر للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر لاهتمامه ورعايته لحالة ابنتها، حيث تم نسقت المحافظة مع مؤسسة "وصلة خير" لادراج حالة ابنتها في قائمة الحالات الصحية التي تقوم المؤسسة برعايتها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وتم حجز الحالة باحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد ذلك تم إجراء العملية "أمس الجمعة".

وأشارت والدة الفتاة إلى أنها التقت المحافظ بمكتبه وشرحت له حالة ابنتها، والذي أبدى اهتماما كبيرًا بالحالة، منوهة أن الذي شجعها على رفع حالة ابنتها للمحافظ ما عرفته عن سيادته من اهتمامه بالحالات الصعبة إجتماعيا خاصة في المطالب التي تتعلق بالإحتياجات الأساسية مثل الحالات المرضية الحرجة.
المزيد عن: مصر بني سويف اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 3:10:17 PM