ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"هنغلي الصينية" تبرم اتفاقا لعام 2019 مع أرامكو السعودية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:44 م
هنغلي الصينية تبرم اتفاقا لعام 2019 مع أرامكو السعودية
طباعة
رويترز
 
 قالت مجموعة هنغلي الصينية الخاصة لإنتاج الكيماويات إنها أبرمت اتفاقا سنويا مع أرامكو السعودية لشراء 130 ألف برميل يوميا من النفط الخام لعام 2019.

وهذا هو ثاني اتفاق تسويق كبير بين أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركة تكرير صينية خاصة.

وذكر بيان لشركة هنغلي اطلعت عليه رويترز يوم السبت وأكده المتحدث باسم الشركة أن الاتفاق أُبرم الأسبوع الماضي خلال المعرض الصيني الدولي للاستيراد في شنغهاي وتبلغ قيمته 3.6 مليار دولار استنادا إلى سعر السوق الحالي.

كانت أرامكو أبرمت مع مجموعة تشيجيانغ رونغشنغ الخاصة للتكرير اتفاقا طويل الأجل لتوريد 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام وكانت تسعى أيضا للحصول على حصة في مصفاة رونغشنغ في شرق الصين.

ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة هنغلي الخاصة للكيماويات التشغيل التجريبي لمصفاة جديدة في مدينة داليان الساحلية في شمال شرق الصين في نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وتبلغ طاقة المصفاة 400 ألف برميل يوميا.
المزيد عن: هنغلى الصينية سعر النفط اليوم الاستمثار في الطاقة اخبار الطاقة أسعار النفط أرامكوا السعودية أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 3:10:17 PM