موعد أول مباراة للأهلي بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستأنف النادي الأهلي مبارياته بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الثالثة والنصف عصر اليوم السبت بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتوقف الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر في مباراة تونس يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في تصفيات أمم إفريقيا 2019.