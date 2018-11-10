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محافظ الدقهلية يغلق 126 منشأة غذائية تشكل خطورة على المواطنين

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:46 م
محافظ الدقهلية يغلق 126 منشأة غذائية تشكل خطورة على المواطنين
الدكتور كمال شاروبيم
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سالى رضوان
 
أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، قرارًا بغلق 126 منشأة لتجهيز وبيع المواد الغذائية في مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة حول نشاط القطاع الصحي في مراقبة المنشآت والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الأغذية للمحافظة على سلامة المواطنين وضمان تقديم منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشمل التقرير قيام الحملات بالتفتيش على المحلات المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الغير مرخصة، بواقع 365 منشأة وتم سحب 586 عينة وتحليلها مما أسفر عن إغلاق 126 منشأة تمثل أكثر من 35% من إجمالي المنشآت التي شملتها حملات القطاع الصحي بالدقهلية، كما تم تحرير 216 محضر للمنشآت المخالفة، وإعدام 2 طن من الأغذية سواء المعدة للتصنيع أو المصنعة والتي ثبت عدم صلاحيتها.

وأكد محافظ الدقهلية على عدم التهاون فى حق المواطنين وعدم السماح بأى عملييات عش للأغذية والمنتجات غذائية للمواطنين واننا لن نسكت على أي مخالفة مهما كان مرتكبيها.

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