إيقاف الدوري السعودي لمشاركة المنتخب في كأس أسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركة المنتخب ببطولة كأس أسيا 2019، باستثناء جولتين هما الجولة الخامسة عشر والسادسة عشر.





وأصدر الاتحاد السعودي، بيانًا بالقرار جاءت كالتالي:-





1- استمرار إقامة الجولتين الـ15 – 16 في موعدهما المقرر لهما الجولة الـ15 بداية من 27 حتى 29 ديسمبر، والجولة الـ16 يومي 10 – 11 يناير .





2- إقامة مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين





3- تأجيل مباريات الجولتين الـ17 – 18 من الدوري السعودي، لشهر فبراير بدلًا من يناير.





4- من المقرر أن يتم إعادة جدولة مباريات الدور الثاني من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان بعد سحب قرعة دوري أبطال أسيا المقرر لها في نوفمبر الجاري.



