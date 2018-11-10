أردوغان يطير إلى فرنسا للمشاركة فى إحياء ذكرى الحرب العالمية

غادر الرئيس التركى رجب أردوغان، العاصمة التركية لحضور احتفالات ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، فى باريس اليوم السبت.

ويرافق رجب طيب أردوغان السيدة الأولى أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وجاءت زيارة أردوغان التي تستغرق يومين بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.

وستشهد الاحتفالات- التي سيستضيفها ماكرون في باريس- حضور ما يقرب من 100 من زعماء العالم، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما يتوقع أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية ، خاصة مع ترامب وبوتين.

11 ويمثل 11 من نوفمبر يوم الهدنة نهاية الحرب العالمية 1918 بين الحلفاء وخصومهم.