محمد عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة إنبي
السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:38 مأحمد محمد
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة محمد عودة عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأحد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري.
وتضم قائمة بتروجت كل من:-
حراسة المرمى: محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي وأحمد النفراوي
خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة
خط الوسط: حميد ماو، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، علي عيد ، أحمد العجوز، محمود صلاح
خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف