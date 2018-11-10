ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة إنبي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:38 م
محمد عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة إنبي
طباعة
أحمد محمد
 
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة محمد عودة عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأحد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري. 

وتضم قائمة بتروجت كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي وأحمد النفراوي 

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة 

خط الوسط: حميد ماو، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، علي عيد ، أحمد العجوز، محمود صلاح 

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 3:10:01 PM