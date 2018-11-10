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"رحلة حياة" معرض لـ رمسيس مرزوق بقصر الأمير طاز غدا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:35 م
رحلة حياة معرض لـ رمسيس مرزوق بقصر الأمير طاز غدا
رمسيس مرزوق
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الفجر الفنى
 
يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، بحي الخليفة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء غد الأحد، الموافق 11 نوفمبر، معرض بعنوان «رحلة حياة»، لمدير التصوير السينمائي الكبير الدكتور رمسيس مرزوق، حيث يستمر المعرض حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويضم المعرض 100 صورة، تضم الأعمال التي قام بتصويرها في الأفلام التي عمل فيها مديرا للتصوير، كذلك لوحات فوتوغرافية التقطها "مرزوق" بعدسته لأهم وأشهر المعالم الأثرية والسياحية في مصر.

ولد "مرزوق" عام 1940 وحصل على درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون عام 1983، عضو بالجمعية المصرية للسينما والتصوير الفوتوغرافي، جمعية صالون مصر الدولي، شغل منصب رئيس جمعية شباب السينما عام 1960، كما عمل في معمل السينما الفرنسية عام 1966، قام بالتدريس في المعهد العالي لدراسات السينما بفرنسا عام 1982، وكلية الإعلام والفنون الجميلة بفرنسا عام 1985. 

أقام أول معارضه الفوتوغرافية بمتحف الفن الحديث "1960"، كما أقام معرضا بروما "1965"، ومعرضا آخر بباريس "1970 و1973"، ومعرضا بمهرجان تانت بفرنسا "2004"، وهافانا بكوبا "2009"، كما شارك في العديد من المعارض الجماعية في روما باريس وموسكو والقاهرة.

وحصل على أكثر من 50 جائزة وميدالية عن تصويره وإخراجه، وكرم في أكثر من 20 مناسبة محلية وعالمية، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في التصوير السينمائي عام 2005، وسام فارس في الفنون والآداب من وزارة الثقافة الفرنسية عام 2015، وأطلقت عليه الصحافة الأوروبية لقب ساحر الضوء.
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