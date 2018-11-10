تعرف على الإرشادات الواجب اتباعها في حال حدوث حريق

تقدم لكم بوابة الفجر، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك واتباع إرشادات الحماية المدنية.

2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180.

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات في المكان.

4-مغادرة المكان فورًا وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.

5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران والسير فى خط مستقيم بجانب الجدران.

6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه إن أمكن.

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص.

9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

10-في حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين والحفاظ على الرأس الى الأمام

11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن والاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

12-التوجه إلى الساحات المكشوفة في المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.