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ارتفاع عدد ضحايا انفجار مخزن الذخيرة بتركيا إلى 32 قتيلا ومصابا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:34 م
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مخزن الذخيرة بتركيا إلى 32 قتيلا ومصابا
انفجار بتركيا - أرشيفية
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وكالات
 
أعلن في أنقرة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انفجار بمخزن للذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد بالأمس، إلى سبعة جنود قتلى على الأقل و25 مصابا.

وكان الرئيس التركي قال في كلمة له بمناسبة الذكرى الثمانين لوفاة مؤسس الدولة، مصطفى كمال أتاتورك، إن الحادث تضمن انفجارا بمخزن للذخائر، وأشار إلى أن أربعة من المصابين في حالة خطيرة وتم نقلهم عن طريق مروحية إلى أحد المستشفيات في العاصمة أنقرة، بينما تم نقل المصابين الآخرين إلى أحد المسشتفيات في محافظة هكاري.

وأضاف أردوغان أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار قد حدث أثناء تدريب أو خلال اشتباك ضد المتمردين.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت بالأمس الجمعة إصابة 25 جنديا وفقدان سبعة آخرين عقب وقوع حادث "غير مفسر" خلال إطلاق ذخائر أسلحة ثقيلة، ووقع الانفجار في قاعدة عسكرية بمحافظة "هكاري" على الحدود بين العراق وإيران، وتستخدم القاعدة لمحاربة الأكراد.

المزيد عن: تركيا انفجار مخزن الذخيرة بتركيا انفجار 3 سيارات مفخخة 32 قتيل وجريح
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