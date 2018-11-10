"عبدالعال" يحيل 7 اتفاقيات للجنة الدستورية لمناقشتها

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، عددًا من الاتفاقيات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أبرزها طريقة إقرار الموافقة على بروتوكول تعاون، بشأن مشروع خلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية.





وتم إحالة بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29 4 2018والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018، وتم إحالة قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 6 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2018، وتم إحالة الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 مليون يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 192018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2018.



