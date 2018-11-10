محافظ القليوبية من ملتقي شباب الجامعات:أنتم ثروة الوطن وعليكم محاربة الأفكار المتطرفة

أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، على أهمية الثقافة فى بناء الشباب وتاهيلهم للقيام بدورهم فى مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع،حيث يمثل الشباب ثروة الوطن التى يجب ان يتم استثمارها وبنائها بشكل صحيح.



كما أكد المحافظ على الاهتمام بالتربية الثقافية الصحيحة للشباب من خلال توفير المناخ الملائم والاماكن المناسبة لممارسة الانشطة الثقافية المختلفة مضيفا اننا نحارب فكر يريد التربص بعقول شبابنا





وطالب "مرزوق" خلال كلمته في إفتتاح "الملتقى الاول لشباب الجامعات"، اليوم السبت، الشباب محاربة الفكر المتطرف ونشر الثقافة والوعى والانتماء والحس القومى بين زملائم مشيرا الى اهمية عقد مثل هذه الملتقيات لدروها فى توعية الشباب باهمية الثقافة وتفاعلهم فى المجتمع واقامة البرامج الثقافية المختلفة.

