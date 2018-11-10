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بسبب الأمطار.. خطة طوارئ واجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:24 م
بسبب الأمطار.. خطة طوارئ واجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
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وكالات
 
أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، دعا إلى إجتماع استثنائي للإطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار التى شهدتها البلاد وما ترتب عليها من آثار.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، إن الاجتماع يأتي لبحث آلية لدعم المتضررين فى حوادث الأمطار وسبل تخفيف معاناتهم، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فى الحكومة او الشركات".

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