رئيس البرلمان: معاشات رجال الشرطة في حاجة لإعادة النظر لزيادتها
السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:29 مإسلام شعراوي
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، إن معاشات رجال الشرطة في حاجة إلى إعادة نظر تقديرا لما يقدموه من جهد كبير لخدمة الوطن، مُؤكدًا أنه يجب عرض تشريع على البرلمان لرفع معاشات الشرطة في الوقت المناسب، وتابع: "معاشاتهم متدنية ويجب معالجتها".
وقال رئيس مجلس النواب: "فور تحسن الأوضاع الاقتصادية سيكون ذلك الملف حاضرًا في البرلمان".
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