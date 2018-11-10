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"عبد العال" يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات عامة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:24 م
عبد العال يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات عامة
علي عبد العال
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إسلام شعراوي
 
فوض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم السبت، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من عدد من النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المتشابهة.

وشملت طلبات المناقشة: "سياسة الحكومة بشأن مساواة القرى والعزب والمدن فى التنظيم والترخيص بقانون البناء، وسياسة الحكومة بشأن عجز عدد المعلمين فى المدارس على مستوى الجمهورية، وسياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، وسياسة الحكومة بشأن نقص الحضانات وأسرة العناية المركزة بالمستشفيات، وسياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال مناجم الذهب، وسياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة، وسياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام".
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