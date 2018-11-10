"الأرصاد": انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مساء اليوم
السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:24 مهدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد يشهد أمطار غزيرة، بينما هناك أمطار خفيفة على القاهرة ومدينتي حلايب وشلاتين.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه مع انتهاء اليوم ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ليلا لانخفاض درجات الحرارة.
وناشد السائقين توخي الحذر وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حفاظًا على حياتهم خاصة في ظل وجود شبورة مائية على الطرق.
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