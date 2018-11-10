ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الأرصاد": انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مساء اليوم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:24 م
الأرصاد: انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مساء اليوم
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد يشهد أمطار غزيرة، بينما هناك أمطار خفيفة على القاهرة ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه مع انتهاء اليوم ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ليلا لانخفاض درجات الحرارة.

وناشد السائقين توخي الحذر وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حفاظًا على حياتهم خاصة في ظل وجود شبورة مائية على الطرق.
المزيد عن: طقس الطرق السريعه الامطار الأرصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 3:10:17 PM