"الأرصاد": انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مساء اليوم

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد يشهد أمطار غزيرة، بينما هناك أمطار خفيفة على القاهرة ومدينتي حلايب وشلاتين.





وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه مع انتهاء اليوم ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ليلا لانخفاض درجات الحرارة.



