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الأهلي يتجه لقيد صالح جمعة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:25 م
الأهلي يتجه لقيد صالح جمعة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا
صالح جمعة
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محمد الصو
 
يتجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى قيد صالح جمعة لاعب الفريق في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويأتي قيد صالح جمعة بعدما فشل معظم لاعبو الفريق في إثبات جدارتهم كحل بديل لعبد الله السعيد والذي انتقل إلى صفوف أهلي جدة السعودي، الصيف الماضي.

ويفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني في الاعتماد بشكل تام على جمعة عقب التزامه خلال الفترة الماضية.

وكان صالح جمعة قطع إعارته للفيصلي السعودي وفصل العودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء أغسطس الماضي.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة من الترجي التونسي مما تسبب في التفكير في بقاء صالح جمعة.


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