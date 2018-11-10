ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الغارات التركية تقتل 15 مقاتلا كرديا فى العراق

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:24 م
الغارات التركية تقتل 15 مقاتلا كرديا فى العراق
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

قال الجيش التركى اليوم السبت، إن الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية التركية قتلت 15 متشدداً من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، ودمرت المخابئ والمستودعات التابعة للجماعة.


وأوضح الجيش التركي، عبر موقع تويتر، أن الغارات الجوية استهدفت مناطق غارا وزاب وافاسين- باسيان في شمال العراق ، مضيفا أنه يعتقد أن المسلحين يستعدون لشن هجوم.

 

وقال الجيش: "تم تحييد 15 عضوا مسلحا من منظمة إرهابية انفصالية كانوا يستعدون لشن هجوم على قواعد عسكرية، وتم تدمير المخابئ والمخابئ والأسلحة من خلال الضربات الجوية التي نفذت في 9 نوفمبر.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 1:20:10 PM