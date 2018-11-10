الغارات التركية تقتل 15 مقاتلا كرديا فى العراق

قال الجيش التركى اليوم السبت، إن الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية التركية قتلت 15 متشدداً من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، ودمرت المخابئ والمستودعات التابعة للجماعة.





وأوضح الجيش التركي، عبر موقع تويتر، أن الغارات الجوية استهدفت مناطق غارا وزاب وافاسين- باسيان في شمال العراق ، مضيفا أنه يعتقد أن المسلحين يستعدون لشن هجوم.

وقال الجيش: "تم تحييد 15 عضوا مسلحا من منظمة إرهابية انفصالية كانوا يستعدون لشن هجوم على قواعد عسكرية، وتم تدمير المخابئ والمخابئ والأسلحة من خلال الضربات الجوية التي نفذت في 9 نوفمبر.