محافظ القليوبية وأحمد عواض يستقبلان إيناس عبدالدايم في قصر ثقافة القناطر

استقبل الدكتور علاء مرزوق، محافظ الاقليم، والدكتور أحمد عواض الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة، منذ قليل، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، لافتتاح ملتقى الإقليمي الأول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي تحت شعار "الثقافة والشباب في المواجهة".





ومن المقرر أن يتم افتتاح الملتقي بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وبمشاركة اكثر من 700 طالب وطالبة من عدد من الجامعات المصرية لنشر الوعى الثقافي بين الشباب.