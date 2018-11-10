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24 ديسمبر.. الحكم على 12 متهما بسرقة سيارة "الشرقية للدخان"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:19 م
24 ديسمبر.. الحكم على 12 متهما بسرقة سيارة الشرقية للدخان
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس النطق بالحكم على 12 متهما بسرقة سيارة مملوكة لشركة الشرقية للدخان لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود مصطفى وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد جبر وهاني شحاتة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين محمد طه، وسيد أحمد، وأحمد رجب، ومصطفى محمود، وعمرو أنور ، وحسن عزت، و محمد السيد،  ومحمد سيد، وحسن السيد، وحامد حسن، وخالد عبد الكريم، بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة عبارة عن بضائع تقدر ثمنها 900 ألف جنيه بالأوراق والمملوكة لشركة الشرقية للدخان، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما "سلامة رشاد، وأشرف خليل"،  بأن هددهما بأسلحة نارية محدثين إصابة المجني عليه الثاني وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات حال كون ذلك بالطريق العام.


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