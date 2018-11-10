انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا‎

اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها 6 بالثلاث محافظات السويس البحر الأحمر جنوب سيناء مع انتظام حركة وصول وسفر الركاب و اعمال الشحن و التفريغ على الأرصفة.





وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانئ.



