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انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا‎

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:16 م
انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا‎
ميناء - أرشيفية
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احمد كريم
 
اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها 6 بالثلاث محافظات السويس البحر الأحمر  جنوب سيناء مع انتظام حركة وصول وسفر الركاب و اعمال الشحن و التفريغ على الأرصفة.

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانئ.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ALBA وعلى متنها 30 الف طن فوسفات متجهة الى الهند كما يستقبل الميناء ثلاث سفن وهى محبة والحرية ونما اكسبريس بينما يشهد ميناء نويبع وصول و سفر السفينتين ايلة و بريدج فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة.
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