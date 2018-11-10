الدولار يرتفع لأعلى مستوى على مدار 16 شهر

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهرا، أمس الجمعة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير وأعاد التأكيد على موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، ملمحا للمستثمرين بزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.





وانخفضت العملة الأمريكية بقوة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الثلاثاء الماضي، بفعل توقعات بأن نتيجة الانتخابات تجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي أمرا مستبعدا.





لكن الدولار ارتفع مجددا وتفوق في الأداء على معظم العملات الرئيسية بدعم من قوة الاقتصاد الأميركي وزيادة أسعار الفائدة.





ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر، في رابع زيادة هذا العام.





وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية مناظرة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 96.89، بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرا البالغ 97.2 الذي لامسه في 31 أكتوبر.





وجرى تداول اليورو عند 1.1343 دولار، ليخسر 0.2 % بعد أن انخفض بشدة الخميس.





وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3015 دولار في التداولات منخفضا 0.4 %.





ونزل الدولار الاسترالي 0.2 % ليصل إلى 0.7241 دولار أميركي. وعادة ما يتعثر الدولار الاسترالي حين تضعف المعنويات إزاء الصين، أكبر شريك تجاري لاستراليا.