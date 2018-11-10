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أردوغان: 4 قتلى و20 جريحا في انفجار هكاري

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:04 م
أردوغان: 4 قتلى و20 جريحا في انفجار هكاري
الجيش التركي
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وكالات
 
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بأن الانفجار الذي وقع أمس في قاعدة للجيش التركي شرقي البلاد، أدى إلى مقتل 4 وإصابة 20 آخرين من أفراد الجيش.

وأفادت وسائل إعلام تركية الجمعة، بأن انفجارا كبيرا هز موقعا عسكريا في بلدة شمدنلي التابعة لمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد، ما أسفر حسب الدفاع التركية، عن إصابة 25 جنديا وفقدان آخرين.

ونقلت مواقع تركية عن مسؤولين أتراك قولهم، إن التحقيقات لا تزال جارية، لكن الانفجار مجرد "حادث"، وليس ناجما عن هجوم.

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