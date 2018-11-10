مصرع شابين في اصطدام موتوسيكل بعمود إنارة على طريق القاهرة-الفيوم

انتظمت حركة المرور على طريق الفيوم- القاهرة، بعد توقف دام 25 دقيقة، بسبب حادث اصطدام دراجة بخارية في عمود إنارة، تسبب في مصرع شابين وتوقف حركة المرور.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز سنورس، يفيد برفع آثار حادث على طريق الفيوم- القاهرة، وتسبب في مصرع شابين.

وتبين أن «عبد الرحمن. خ. م» 17 سنة، و«عبد الرحمن. أ. ر» 17 سنة، كانا يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات، وتسببت السرعة الزائدة في اختلال توازنهما، ما أدى إلى تصادم الدراجة مع عمود إنارة، ولقيا مصرعهما في الحال.

ونُقِلَت الجثتان إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر المحضر رقم 38895 جنح مركز سنورس، والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيقات.