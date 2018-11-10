الأوبرا تعلن توصيات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الـ27

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٧ برئاسة الدكتورة رشا طموم والفنانة جيهان مرسي مدير المؤتمر والمهرجان التوصيات التى اقرتها اللجنة فى الجلسة الختامية له وقد تركزت فى سبع نقاط هامة وهى أولا : دعوة الأكاديميات والمعاهد الموسيقية فى الوطن العربى إلى التوسع فى الإستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تعليم الموسيقى العربية مع المحافظة على جمالياتها وهويتها ، إستحداث آليات تتيح تبادل الأبحاث والرسائل العلمية بين المؤسسات العلمية فى العالم العربى وإنشاء المكتبة الرقمية الموسيقية .





ثانيا: تشجيع المحاولات الإبداعية الجادة وإتاحتها للدارسين فى المعاهد الموسيقية العربية .





ثالثا: دعوة المؤسسات الفنية والثقافية العربية للإهتمام بتنظيم حفلات للتجارب الإبداعية العربية الجديدة .





رابعا : الدعوة لإنشاء أرشيفات ومتاحف للموسيقى العربية فى إطر محلية وقومية وكذلك إنشاء قواعد بيانات الكترونية .





خامسا: دعوة المختصين لصياغة قوانين وآليات تسمح بإتاحة المواد الموسيقية للمستخدمين والمهتمين وفق قواعد تحفظ هذه المواد وتضمن حقوق الملكية لمبدعيها وبما يضمن دخل مادى يفيد فى تطوير وإستمرار هذه المؤسسات.





سادسا: دعوة المؤسسات الصحفية ودور النشر القومية فى الوطن العربى إلى إتاحة المجال للنقد الموسيقى المتخصص والمواكب لحركة الإبداع وانشاء مجلة للنقد الموسيقى لكل ما يقدم فى الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتشجيع النقاد الشباب بإفراد جائزة للنقد الموسيقى الجاد والعلمى والإهتمام بترجمة المقالات النقدية الهامة وإتاحتها على صعيد دولى وإستحداث هيئة تختص بطبع نشر المدونات الموسيقية ونشر كتابات الطلاب المتخصصين فى النقد الموسيقى بالمؤسسات التعليمية من خلال مجلة إلكترونية .





وسابعا واخيرا : يثمن المشاركون فى المؤتمر المائدة المستديرة ويدعون إلى إستمرارها كمنطلق لإنشاء معجم للمصطلحات الموسيقية فى البلاد العربية.





يذكر ان مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية عقدت جلساته فى المسرح الصغير بدار الأوبرا فى الفتره من ٣ الى ٦ نوفمبر وشارك فيه ٤٢ باحث وخبير موسيقى من ١٦ دوله عربية وأجنبية هى مصر، لبنان، الإمارات ، تونس، سلطنة عمان، الدانمارك، الأردن، الجزائر ، السعودية، الكويت، المغرب، ليبيا، فلسطين، العراق، السودان والبحرين.