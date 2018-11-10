ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

حبس عامل وبحوزته 2000 قرص ترامادول بالسيده زينب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:05 م
حبس عامل وبحوزته 2000 قرص ترامادول بالسيده زينب
طباعة
داليا عادل
 

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسه المستشار أحمد سمهان حبس عامل 4 أيام عثر بحوزته على 2000 قرص ترامادول.

 

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم السيدة زينب تفيد بقيام "ح.ذ" 38 عاما وشهرته "الصعيدي" بالاتجار في الأقراص المخدرة، ومتخذًا من دائرة القسم مكانًا لنشاطه الإجرامي.

 

وبتكثيف التحريات وصحة ما ورد من معلومات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 2000 قرص ترامادول، و900 جنيه، وهاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة.


المزيد عن: ضبط صعيدي ترامادول السيدة زينب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 1:20:10 PM