حبس عامل وبحوزته 2000 قرص ترامادول بالسيده زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسه المستشار أحمد سمهان حبس عامل 4 أيام عثر بحوزته على 2000 قرص ترامادول.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم السيدة زينب تفيد بقيام "ح.ذ" 38 عاما وشهرته "الصعيدي" بالاتجار في الأقراص المخدرة، ومتخذًا من دائرة القسم مكانًا لنشاطه الإجرامي.

وبتكثيف التحريات وصحة ما ورد من معلومات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 2000 قرص ترامادول، و900 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة.