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35 فردا في بعثة المنتخب الوطني للإمارات

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:03 م
35 فردا في بعثة المنتخب الوطني للإمارات
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محمد الصو
 
اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره الإماراتي، على سفر 35 فردًا مع بعثة الفراعنة إلى أبوظبي، مع المنتخب الوطني، من أجل خوض مواجهة ودية مع الإمارات يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفراعنة إلى أبوظبي، يوم 17 من الشهر الجاري برئاسة هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، وعقب مواجهة تونس مباشرةً.

ويستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لمواجهة تونس، يوم 16 من السهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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