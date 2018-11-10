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فعاليات هامة لحزب "مستقبل وطن" بمحافظات الجمهورية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:03 م
فعاليات هامة لحزب مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية
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نظم حزب "مستقبل وطن" عدد من الفعاليات الهامة خلال الساعات الأخيرة بجميع محافظات الجمهورية .

ففي محافظة القاهرة نظم الحزب قافلة طبية بالمركز الطبي بالقطامية تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأهالي كما ينظم الحزب غدا شادر لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة 15 مايو وكذلك سرادق لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة بمدينة التبين .

وفي الجيزة قام الحزب بتوزيع 500 بطانية للأسر الفقيرة بمنطقة أوسيم .

ويقيم الحزب منفذ لبيع المواد التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بحي الزهور بمحافظة بورسعيد .

وفي الفيوم ينظم الحزب قافلة طبية بمركز أبشواي تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأهالي كما سيقوم الحزب بتنظيم قوافل طبية بيطرية لمدة أسبوع بمركزي الفيوم والطامية بالمحافظة .

وفي بني سويف يقيم الحزب قافلة متحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة سمسطا وكذلك قافلة طبية بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا تم خلالها صرف العلاج بالمجان للأهالي .

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